محلل سياسي يؤكد أهمية مشاركة البرهان بالجمعية العامة للأمم المتحدة





قال المحلل السياسي الاستاذ راشد محمد علي ان مشاركة السيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ستفتح الابواب للسودان للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا الى اهميتها التي تتيح عقد لقاءات ثنائية برؤساء الدول والحكومات .

وقال راشد في تصريح لـ(سونا) ان السودان كان في المنطقة المظللة استراتيجياً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وان التحفظ من جانب امريكا تجاه السودان نتج عنه عدم مقدرة فرقاء السياسة السودانيين انتاج نظام يلبي طبيعة التعامل الامريكي مع السودان .

واضاف راشد انه وبهذة الزيارة ستكون العوامل الظرفية المتعلقة بالابعاد الاقتصادية والامنية والعسكرية في طريقها للزوال مما يشير الى ان الزيارة بجانب انها تخدم اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الا انها تجاوزت هذا الاطار لتخدم التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ونتوقع ان تكون لهذه الزيارة ما بعدها لاسيما فيما يختص بالعلاقات الثنائية بين السودان و امريكا والتي دون شك ستبنى على مصلحة البلدين.

سونا