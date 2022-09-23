يقرر المشي حافياً ليصبح مليونيراً





قرَّر شاب بريطاني التخلي تماماً عن ارتداء أي نوع من الأحذية، معتقداً أن ذلك هو طريقه ليصبح مليونيراً.

ورمى الشاب جورج وودفيل جميع أحذيته ليعيش حافي القدمين بقية حياته، وفقاً لمقطع فيديو نشرته قناة «العربية».

وتعهد جورج ألا يلبس حذاء حتى وفاته، إذ يسير حافي القدمين في شوارع لندن غير مبالٍ بنظرات من حوله، ما أكسبه شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر «الترند» على منصة «تيك توك» أكثر من مرة.

ورأى أن العيش حافي القدمين يشعره بالتحرر، قائلاً: «أعتبر أن الأمر يستحق العناء، لأنه سيحولني إلى مليونير، وبالتالي فإن قدميَّ ستدفعان الفواتير عني».

واكتسب شهرة واسعة بـ50 مليون مشاهدة على حسابه بـ«تيك توك»، ومع زيادة الطلب على صور قدميه أنشأ حساباً خاصاً لهما، داعياً متابعيه إلى الانضمام لأسلوب حياته الغريب.

وبدأ جورج حساب «أونلي فانز» في يونيو، بعد تلقي سلسلة من الرسائل على «تيك توك» تطلب صور أقدامه، معتقداً الآن أن أصابعه يمكن أن تصبح مصدر دخله الأساسي.

من جهته، أوضح الطبيب الروسي فلاديمير خوروشيف أنه توجد فائدة صحية كبيرة من سير الإنسان حافياً بدون أي حذاء، لأنه على باطن القدمين كمية كبيرة من النقاط الفعالة بيولوجياً.

وقال خوروشيف: «المشي حافياً يحفز وينشط جميع أعضاء وأنظمة الجسم عن طريق تدليك النقاط العصبية المرتبطة بها والموجودة على بطن القدم، وأهم تلك الأعضاء الكبد والبنكرياس والدماغ».

ولفت إلى أنه عندما يمشي الإنسان حافي القدمين، تتأثر وتنشط جميع أعضاء جسمه بالكامل، بفضل تدليك النقاط الفعالة حيوياً.

لكنه أكد ضرورة اختيار المكان المناسب للمشي حافياً، موضحاً أن أفضل خيار المشي على الحصى المستديرة والعشب والرمل.

البيان