خبير ومحلل صحفي: كلمة السودان في الأمم المتحدة خاطبت القضايا المرهقة للدوائر العالمية





قال الخبير الصحفي والمحلل السياسي جمعة نوار، إن خطاب السودان أمام الجلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة أرسل بيسر رسائل خاطبت شواغل ومطلوبات القضايا المرهقة للدوائر العالمية، خاصة قضايا الأمن والإستقرار الإقليمي .

وأضاف نوار في إفادة لـ(سونا) إن الخطاب الذي قدمه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حوى في أمور الداخل السوداني، مؤشرات على ترجيح التعامل وفق قاعدة توسيع المشاركة خلال الفترة الانتقالية ووصفه بانه مضبوط ومحكم، وإنه حوى صيغ احترافية تنم عن وجود مطبخ دبلوماسي خلف الخطاب.

وقال جمعة نوار “لأول مرة أرى مثل ذلك في خطاب وموقف رسمي، وهذا ان أراد الناس النظر بدون إنفعالات” .

سونا