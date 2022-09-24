علي بلدو: السودان محتاج إلى طبيب ”نفساني” ومعالج سلوكي





قال استشاري الأمراض النفسية والعصبية”الشهير” علي بلدو، إنّ حاجة السودان الماسة، الآن إلى طبيب”نفساني” ومعالج سلوكي، ليس إلى سياسيين، مدنيين، كانوا أو عسكريين.

وأكّد بأنّ الساسة السودانيين بأسهم بينهم شديد ولا يوجد بنهم”راشد”.

واعترف بلدو بحسب صحيفة السوداني الصادرة، السبت، بأنّه”فاقد حنان” لأسباب يتحمّلها النظام الحاكم وليس هو.

وأشار إلى أنّ الشعب السوداني ظلّ لفترة طويلة يعاني من حالة”جفاف عاطفي” و”تصحّر شعوري”، جعلت من يحاول ممارسة”الرومانسية” يوصف بـ”العوارة”.

وشدّد على أنّه من بين كلّ عشر”عروسات” هنالك اثنتين يعانين من اضطرابات شهر العسل نتيجة لاستخدامهن حبوب التسمين وما يندرج تحتها من مواد تجميل محظورة وغير مصرّح بها.

باج نيوز