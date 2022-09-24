لجنة الهيكل الراتبي للعاملين قطاع الكهرباء تعلن التصعيد إعتبارا من الأحد





كشفت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين قطاع الكهرباء عن نكوص مجلس الوزراء بخصوص الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، في خطوة اعتبرتها اللجنة نقض للعهود والمواثيق .

وأعلنت اللجنة في بيان لها عودتهم للتصعيد مرة أخرى حتى تنفيذ حقوقهم كاملة، إبتداءاً من الأحد بإضراب جزئي وقالت سندخل في إضراب شامل إبتداءاً من الإثنين بموجهات ستصدر لاحقاً، مؤكدة أنها لن توقف التصعيد حتى اكتمال تطبيق قرار الوزير بتاريخ كاملاً دون نقصان.

وذكرت اللجنة أنها لن تتراجع عن أي مكتسب حققه العاملون عبر جهدهم وصبرهم الطويل، تعهدت اللجنة أمام العاملين هو عدم التنازل عن أي حق من الحقوق، وتمسكت لجنة العاملين بموقفها الواضح وهو إسترداد الحقوق كاملة دون نقصان كما تم تمثيلها في مقترح الهيكل الراتبي.

من جهته جدد عضو لجنة الهيكل الراتبي والمهندس بالشركة السودانية للتوليد الحراري شاكر إسماعيل شيخ الدين تمسكهم بحقوقهم ، واستنكر خلال حديثه لـ(الجريدة) تراجع الحكومة وقال سنلجأ الي التصعيد والبدايه ستكون من الأحد ونوه الى ان تطبيق الهيكل (حق وليس مطلب).

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة