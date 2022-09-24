السعيد: مشاركة البرهان لا تعني الاعتراف به





قطع المتحدث السابق باسم مركزية لجان مقاومة صالحة فيصل السعيد بأن مشاركة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة قطع بانها لا تعني الاعتراف به باي حال من الاحوال .

وقال السعيد التعريف الذي زاره به لندن للتعزية في الملكة اليزابيث قائد عسكري سوداني .كذلك في الامم المتحدة شكل الحضور الذي كان ضئيلا في اثناء القاء البرهان كلمته يوضح نظرة المجتمع الدولي له ووصف الانتقادات الموجهة إلى تنسيقيات لجان المقاومة بأنه هجوم ممنهج ، واردف (بدا الهجوم بالاحزاب وسوف ينتقل الى التنسيقيات فكل جسم منظم يقود حراك ثوري يكون عرضة لجميع اشكال الهجوم والتخوين هذا متوقع ولكن الاختلاف في وجهات النظر طبيعي ولا يحمل معاني اخرى )

وفي رده على سؤال حول أن بعض منسوبي المقاومة يرون أن التنسيقيات ليس لديها شرعية وأنها أصبحت معزولة ويجب حلها حتى يعود كل اعضائها الى لجانهم ؟ قال السعيد التنسيقيات عبارة عن اعضاء في اللجان تم تكليفهم بها للقيام بدور تنسيقي للعمل المشترك فليست لها سلطة حتى يتم اتهامها هذه الاتهامات غير المنطقية وفما يختص بما أثير حول أختراق الأجهزة الأمنية لبعض منسوبي المقاومة أكد أن كل الاجسام السياسية عرضة للاختراق من القوى الامنية وقوى الظلام واستدرك قائلا لكن الفيصل هو التوجه والخط السياسي للكيان الذي يمكنه لفظ كل خبيث.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة