القضاء المغربي يصدر حكمًا قاسيًا على سودانيين





في وضع غير نظامي بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم.

حكم القضاء في المغرب استئنافيًا بالسجن ثلاث سنوات على 12 مهاجرًا سودانيًا اعتقلوا إثر صدامات عنيفة قبل ستة أيام من مأساة مميتة على الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في نهاية يونيو، وفق ما أفادت الجمعة منظمة حقوقية.

وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر ناجي، بحسب لفرانس برس إنه تمت مقاضاة 12 مهاجرا في وضع غير نظامي خصوصا بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم” و”العصيان المرتكب في اجتماع لأكثر من شخصين” و”الدخول غير القانوني إلى الأراضي الوطنية”.

وأضاف ناجي آسفا “إنه حكم قاس للغاية وغير متوقع علما أنه في الطور الابتدائي حُكم عليهم بالسجن 11 شهرا”.

وفي الثامن عشر من يونيو الماضي، اعتقلت السلطات المهاجرين بعد صدامات مع قوات الأمن المغربية في غابة قرب جيب مليلة.

جاءت الاعتقالات قبل ستة أيام من محاولة دخول نحو 2000 مهاجر في 24 يونيو إلى مليلية بالقوة من معبر الناظور الحدودي.

باج نيوز