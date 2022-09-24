بالفيديو.. كيف أكسر ذراعي؟.. السؤال الأكثر بحثًا على جوجل في روسيا لهذا السبب





كيف أكسر زراعي؟ السؤال الأكثر بحثًا على جوجل في روسيا خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب إعلان الرئيس الروسي بوتين عن التعبئة الجزئية للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية، عما الهلع والرعب عند الروسيين، وقال مسؤولين إن 300 ألف شخص سوف يتم استدعائهم للخدمة العسكرية.

رصدت قناة «بي بي سي»، الاحتجاجات التي حدثت بعد القرار، وفرار عدد كبير من الأشخاص لخارج البلد هربًا من التنجيد والمشاركة في القتال. وقال مواطن روسي يدعى فيكتور، إنه لم يخدم في الجيش الروسي قط وليس جندي وليس لديه أي خبرة في القتال، مضيفًا أنه لم يخضع للتدريب عسكري من قبل ومع ذلك أرسل إليه الاستدعاء العسكري.

وشهدت حجزات التذاكر لخارج روسيا ارتفاع حاد، لعدم المشاركة في القتال، لدرجة نفاد التذاكر المتجهة لخارج البلاد.

واستدعى الرئيس الروسي، 300 ألف من جنود الاحتياط، للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنه فوجيء أن بعضهم هرب إلى الخارج والبعض الآخر يتحايل على القانون لعدم الدخول.

وشهدت روسيا عمليات نزوح جماعية، إلى الحدود تجاه عدة دول منها جورجيا وفنلندا، ونفدت تذاكر الطيران لمغادرة موسكو، في محاولة لتجنب القتال. واجتاحت روسيا مظاهرات واسعة، تنديدا بقرار التعبئة العسكرية، أعقبتها عمليات اعتقال واسعة في صفوف المحتجين.

المصري اليوم