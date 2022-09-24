النيل يتجاوز مستوى الفيضان بالخرطوم ووزارة الري تحذر





أكد التقرير اليومي للجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية ، أن الخرطوم أعلى من مستوى الفيضان، ونبهت اللجنة إلى أن على مواطني ولاية الخرطوم والمواطنين القاطنين على النيل الأبيض ونهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وذكر التقرير أن النيل الأزرق سجل عند الحدود السودانية الإثيوبية 503 ملايين متر مكعب أعلى من منسوب العام الماضي بـ 52 مليون متر مكعب، وأن نهر عطبرة سجل 256 مليون متر مكعب في اليوم أقل من منسوب العام الماضي بـ 16 مليون متر مكعب، بينما انخفض معدل إيراد النيل الأبيض (ملكال) إلى 170 مليون متر مكعب في اليوم مقابل 180 مليون متر مكعب ليوم أمس.

أكد التقرير إرتفاع التصريف أمس خلف سد الروصيرص إلى 391 مليون متر مكعب مقابل 302 ملايين متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 536 مليون متر مكعب مقابل 329 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.

صحيفة السوداني