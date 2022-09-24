شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يصورون مقطع يقلدون فيه النجمة آية أفرو لحظة سقوطها وإصابتها ويسخرون من خلاله من تفاعل الجمهور والمعجبين معها





أثار شباب سودانيون موجة من الضحك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك بعد تصويرهم لمقطع فيديو ساخر.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قام الشباب بتصوير مقطع فيديو قصير من داخل ملعب خماسيات قاموا من خلاله بتقليد الحدث في الأسبوع الماضي وهو إصابة النجة آية أفرو.

أحد الشباب جسد دور أية أفرو عبر سقوطه على الأرض مدعياً الإصابة ليتهافت عليه الشباب لمساعدته من أجل النهوض كما فعل فريق عمل برنامج “ست الكورة” مع الراقصة والمودل آية أفرو لحظة إصابتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين