البرهان لموسى فكي: ننتظر حدوث اختراق يعبر بالسودان إلى بر الأمان





جدد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موقف المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بالبلاد، مشيراً إلى أنهم ظلوا ومنذ قرارات الرابع من يوليو ٢٠٢٢م والتي قضت بانسحاب الجيش من العملية السياسية، في انتظار حدوث اختراق يعبر بالسودان إلى بر الأمان – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

ودعا البرهان خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم، دعا الاتحاد الأفريقي، إلى مواصلة مواقفه الداعمة للسودان.

وناقش اللقاء، مجريات الأوضاع بالبلاد، لا سيّما الأوضاع السياسية والتعقيدات التي تكتنف المرحلة الانتقالية.

من جانبه، أكد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعداد الاتحاد الأفريقي لاستئناف مشاركته في العملية السياسية في السودان.

صحيفة السوداني