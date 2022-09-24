شاهد بالفيديو.. النجمة آية أفرو ترد بقوة على شائعة تعرضها لكسر في الرجل بفاصل من الرقص الفاضح بملابس مثيرة للجدل على أنغام: (أنا ما بنكسر أنا سندالة واقفة للحاقدين)





ظهرت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو لأول مرة منذ إصابتها الشهيرة في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال قوية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد اختارت أفرو الوقت المناسب للرد على سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جهة ومن الشائعات التي تحدثت عن إصابتها بكسر في الرجل من جهة أخرى.

الراقصة الشهيرة ردت على الجمهور بطريقتها الخاصة حيث ظهرت وهي تقدم فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالفاضح وبأزياء رياضية محذقة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت آية أفرو وهي ترقص وتتفاعل مع أغنية يقول مطلعها (أنا ما بنكسر أنا سندالة واقفة للحاقدين).

الجدير بالذكر أن المودل كانت قد شغلت الأسافير بعد ظهورها في مقطع فيديو أثناء تقديمها لإحدى حلقات برنامج “ست الكورة” وهي تداعب كرة القدم قبل أن تسقط على الأرض بسبب إصابة مفاجئة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين