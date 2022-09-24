شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يوشح سيارته بعلم السعودية وصور ملوكها احتفالاً بالعيد الوطني للملكة ويصرح: (ما وجدناه من احترام من الشعب السعودي لم نجده في أي دولة أخرى)





قام شاب سوداني يتوشيح سيارته بالعلم السعودي وصور الملك سلمان ونجله ولي العهدي الأمير محمد بن سلمان وذلك احتفالاً بالعيد الوطني للملكة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث المواطن السوداني عن الشعب السعودي مشيداً بكرمه وحسن تعامله معهم, وتغزل فيهم قائلاً: (عز وفخر عز وفخر يا سلام الله على دار السعودي).

كما طالب المقيم السوداني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بضرورة التوقف عن التعليقات السلبية حيث قال: (يا شباب التعليقات السلبية مافي داعي ليها مثل تعليق بعض الذين يقولون أتحدث عن السعودية من أجل أن أحصل على سيارة لكزس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين