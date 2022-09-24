شاهد بالفيديو.. فنانة أثيوبية تغني أغنية الفنانة إنصاف فتحي وترقص على طريقة الفنانة هدى عربي وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان





خطفت فنانة أثيوبية التريند على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو وهي تغني أغنية سودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنت الفنانة الأثيوبية بأغنية “الجلابية” للفنانة السودانية إنصاف فتحي والتي قدمتها خلال برنامج “قهوتنا” الرمضاني.

المطربة الأثيوبية تمايلت وقدمت فاصل من الرقص تفاعلاً مع الأغنية الأمر الذي جعل أحد المعلقين يكتب تعليقاً ساخراً قال فيه: (تغني للفنانة انصاف فتحي وترقص على طريقة الفنانة هدى عربي) وكتب آخر (الأغنيه عرفنها رقيص هدي عربي جابتو من وين؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين