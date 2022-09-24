طهي الدجاج باستخدام “دواء كحة” .. شاهد : تحدي خطير ينتشر على “تيك توك” والغذاء والدواء الأمريكية تحذر





حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من “تحدي دجاج نيكويل”، حيث يتم طبخ الدواجن بدواء الكحة NyQuil.

في التفاصيل يقوم المستخدمون على مواقع التواصل بطبخ الدجاج بالدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية، ويستخدم لعلاج أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.

ونبهت FDA من أن هذا الأمر قد يكون له نتائج خطيرة للغاية، ليس فقط إذا تم تناولها لكن من عملية الطهي أيضاً، وفق ما أوردت صحيفة “نيويورك بوست”، أمس الثلاثاء.

كما أوضحت أن “غليان الدواء يمكن أن يجعله أكثر تركيزاً ويغير خصائصه بطرق أخرى”، مضيفة أنه حتى استنشاق أبخرة الدواء أثناء الطهي يمكن أن يتسبب في دخول مستويات عالية من الأدوية إلى الجسم، وأن يؤذي الرئتين أيضاً.

كذلك أردفت أنه ببساطة يمكن لشخص ما أن يأخذ كمية كبيرة من أدوية السعال والبرد بشكل خطير دون أن يدرك ذلك.

صحيفة المرصد