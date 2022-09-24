“المركزي” : ارتفاع الودائع المصرفية إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه





إرتفع عرض النقود بما في ذلك شبه النقود من 3.820,4 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من العام 2022 الحالي إلى 4.086,0 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني منه بمعدل 7.9%

كما إرتفع عرض شبه النقود من 1.811,9 مليار جنيه الى إلى 1.948,5 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2022 بمعدل 7.5.%

واظهر العرض الاقتصادي والمالي للفترة من يناير – يونيو الصادر من الاداره العامة للسياسات والبحوث وإلاحصـــــــــــاء ببنك السودان المركزي ، عن ارتفاع جملة الودائع المصرفية الى 2.506.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام 2022 وارتفاع رصيد تمويل المصارف بالعمله المحلية.

واشار الى ان متوسط نسب هوامش المرابحات ونسب مساهمة العميل في المشاركات قد بلغ 27.3 %و28.8% على التوالى مقارنة بة 0.24.0 %47.7 %على التوالي بنهاية الربع االاول من عام 2022.

ونوه الى إرتفاع المتوسط الترجيحي لسعر صرف الدولار االمريكي مقابل الجنيه السوداني للبنوك والصرافات من.448.32 جنيه بنهاية مارس 2022 إلى.568.00 بنهاية يونيو 2022 ، مقارنة بـ 437.63 جنيه بنهاية يونيو 2021 .. .

وفى ميزان المدفوعات سجل الحساب الجاري في الربع الثاني من عام 2022 عجز169.4.مليون دولاركما سجل ميزان السلع والخدمات عجزا فيما سجل صافي حساب الدخل الثانوي (التحويالت الجارية) فائض قدره 447.2مليون دولار

وسجل موقف الحساب الجاري والرأسمالي عجز141.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة 306.4مليون دولار فى الربع الاول من العام 2022م.

صحيفة الصيحة