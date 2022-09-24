القافلة الطبية القطرية تجري 150 عملية جراحية بالسودان





التقى وزير الصحة الاتحادي المكلف د.هيثم محمدإبراهيم ، بوفد جمعية الهلال الأحمر القطري بقيادة د.عبدالله النعيمي استشاري جراحة المسالك البولية بمؤسسة حمد الطبية ورئيس الوفد الطبي الزائر إلى السودان.

وأكد الوزير استمرار التعاون بين البلدين وبناء شراكة مؤسسية لدعم وتقوية النظام الصحي بالبلاد والاستفادة من الكوادر السودانية المهاجرة في دولة قطر في المشاركة في تقديم الخدمات في السودان عبر بروتوكول ثنائي مشترك مع دولة قطر ، متعهدا بتقديم كل العون للجمعية وتسهيل الإجراءات للقوافل و المخيمات الجراحية والتي تسهم في التدريب و تحسين الخدمة اضافة لمساعدة المرضى في ولايات المختلفة،معربا عن شكره للفريق الطبي دوره الكبير في اجراء العمليات الجراحية المتخصصة في مستشفى نيالا بولاية جنوب دارفور.

يذكر ان القافلة الطبية القطرية التي استمرت لمدة ثمانية أيام قامت باجراء 150 عملية جراحة عامة وجراحة مسالك بولية مجانية في مستشفى نيالا شاركت فيها كوادر طبية محلية مؤهلة إضافة لفريق طبي من مؤسسة حمد الطبية.

صحيفة السوداني