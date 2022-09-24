الخرطوم تحدّد موعد “زفة المولد” وتصدِر موجهات





وجّه اجتماع اللجنة العليا للمولد النبوي الشريف 1444هـ بمحلية الخرطوم، بضرورة التزام اللجان بالموجّهات العامة من حيث إعداد الموقع بالصورة المثلى وتقديم برامج دعوية يومية هادفة وجاذبة.

وترأس المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم أحمد السماني، رئيس لجنة تنسيق أمن المحلية، رئيس اللجنة العليا، اجتماع اللجنة اليوم، بحضور كافة أعضاء اللجنة، حيث تم استعراض تقارير اللجان الفرعية الخاصة بوضع الترتيبات للاحتفال وإعداد وتأمين مواقع الاحتفال وتوفير الخدمات الضرورية.

وأمّن الاجتماع على قيام زفة المولد بصورة قوية تعبِّر عن مظاهر البهجة إيذاناً بانطلاقة الاحتفالات بالمولد النبوي، والذي حُدِّد له الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الثامن والعشرين من سبتمبر الحالي.

كما أمّن على ضرورة تضافر الجهود لعمل برامج اللجان من خلال خطة تخطيط الميدان بصورة سليمة لاستيعاب كافة الخيم المشاركة والتأمين الشامل لموقع الاحتفال ومحاربة الظواهر السالبة خلال فترة الاحتفال وتقديم خدمات تليق بعظمة المناسبة، كما التزمت المحلية بتوفير المعينات اللازمة لإنجاح الاحتفال.

صحيفة الصيحة