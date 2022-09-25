الغرفة التجارية بالقضارف تلوح بالعودة للإضراب مجدداً





هدّدت الغرفة التجارية بولاية القضارف بالعودة مرة أخرى لإغلاق الأسواق والمحال التجارية وتعطيل أنشطة منسوبيها، واشترطت إلغاء تقديرات إدارة الضرائب الفلكية.

وأوضح رئيس اللجنة التسييرية للغرفة بالولاية وجدي البدوي بحسب (سودان تربيون) اليوم، أنهم دخلوا في حوار مع حكومة الولاية وإدارة الضرائب بشأن تقديرات ضريبية استصدرتها الإدارة، لكنهم وصلوا لطريق مسدود، وأردف بقوله “يمكن أن نعود للإضراب مرة أخرى إذا لم نصل معهم لاتفاق”، ولفت البدوي إلى أن إدارة الضرائب سعت لتضخيم الضرائب بنسبة تصل لأكثر من 400 – 1000% حتى تتمكّن حال استئناف التجار الوصول للنسبة التي تُقدِّرها وهي من 200 – 300%، مشدداً على أنّ التجار لن يوافقوا على هذه التقديرات، وأعلن تمسُّكهم بمقترح التجار القاضي بتحديد ضريبة العام الماضي بنسبة زيادة تتراوح بين 15 – 20% لضريبة هذا العام، مُشيراً الى أنّ هذا المقترح مناسب نظراً للكساد الذي واجهته الأسواق في الفترة الماضية على المستويين المحلي والدولي، وأكّد عدم مُوافقتهم على تحديد الضريبة بنسبة 600%، مستدلاً بأن بعض أصحاب المتاجر الصغيرة “بقالات” ارتفعت ضريبتهم الجديدة من 40 ألفاً العام الماضي إلى 400 ألف لهذا العام، وأضاف “هذا غير ممكن، وغير منطقي حتى بعوامل ومُؤشِّرات تجارية”، وأردف “لن نُوافق على هذه الضرائب ولن ندفعها وسنعود مرةً أخرى للإضراب حال تم فرض الضريبة على التُّجّار”.

صحيفة الصيحة