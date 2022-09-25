مدير مجمع خدمات الجمهور _ بحري “لا صعوبات تواجه استخراج الأوراق الثبوتية بالمجمع”





نفى العميد شرطة محمد أدم ابُّو مدير مجمع خدمات الجمهور _بحري المكلف وجود صعوبات تواجه استخراج الأوراق الثبوتية بما فيها الجواز، وان ابوابهم مفتوحة للمواطنين لمعالجة بعض التحديات التي قد تطرأ هنا وهناك .

مشيراً إلى وضع خطة متكاملة للسيطرة والحد من انتشار الوسطاء وتقديم كل من يثبت عليه استغلال طالبي الخدمة للكسب غير المشروع إلى طائلة القانون .

مؤكدا اهتمام وسعي إدارته في المضي قدما في تطوير خدمات المجمع وذلك لخلق بيئة جاذبة للعاملين وطالبي الخدمة على حدٍ سواء ممتدحا الدور الكبير لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في دعمها اللا محدود لكافة مجمعات خدمات الجمهور لكي يتمكنوا من ادآء واجباتهم وليتمكن المواطن من الحصول على خدمة سهلة وميسرة.

صحيفة الصيحة