شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تعبر عن إعجابها بطفل صغير قدم فاصل من الرقص على طريقة (الصقرية) والفنانة تتفاعل معه وتقبل رأسه





خطف طفل سوداني صغير إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن ينال أعجاب الفنانة الشهيرة ندى القلعة التي سبقت الجمهور في اعجابها به.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الطفل خلال أحيته الفنانة الملقبة بسيدة الغناء بأحد صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم.

الطفل صعد المسرح الذي كانت تغني فيه القلعة وقام بتقديم فاصل من الرقص على طريقة (الصقرية) المعروفة في السودان وسط اعجاب الفنانة التي صفقت له.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد خطف الطفل الاعجابات ليقوم والده بحمله من المسرح وسط ضحكات الفنانة ندى القلعة التي لاحقته بعبارات (أبشر أبشر) قبل أن تقبل رأسه اعجاباً به.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين