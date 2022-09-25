شاهد.. أول صور من حفل زفاف سعد لمجرد وزوجته غيثة العلاكي





نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، الصور الأولى من عقد قرانه على صديقته المقربة والقديمة غيثة العلاكي.

وشكر سعد لمجرد، العائلة والأحباب، وكل من هنأه دون استثناء، قائلا:”شكراً لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة”.

وتابع:” أمنيتي أن أصافح كل محب أينما وجد لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول”.

جدير بالذكر أن حفل زفاف سعد لمجرد أقيم في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الفائت بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين، وفئة من المشاهير ووفق مجموعة من الشروط التي فرضها لمجرد ليتم الزفاف في سرية تامة.

صحيفة المرصد