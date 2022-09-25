شاهد بالفيديو.. المودل أية أفرو تثير ضجة إسفيرية لا مثيل لها وتقوم بحضن الكوميديان فضيل أكثر من مرتين أمام أنظار الجميع وترفض ترك حضنه رغم خجله.. والجمهور يعلق: (فضيل في طاعة الله)





أثارت الراقصة والمودل السودانية الشهيرة آية أفرو ضجة اسفيرية لا مثيل لها وذلك خلال ظهورها في إحدى الاحتفالات التي شهدها جمع غفير من الناس.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قامت المودل المثيرة للجدل بمعانقة واحتضان الكوميديان الشهير عبد الله عبد السلام فور رؤيتها له وأكثرت من حضنه والسلام عليه للدرجة التي جعلت البعض يعلق (ما عاوزة تطلع من حضن فضيل المسكين).

ولفت حضن الراقصة للكوميديان الشهير باسم فضيل أنظار المتابعين والحاضرين, آية أفرو لم تشغل بالها بأنظار الناس وقامت بتكرار الحضن وسط خجل فضيل الواضح.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد قامت أفرو بمسك فضيل والالتصاق به مجدداً لالتقاط صورة تذكارية معه وسط تعليقات الجمهور الساخرة والتي جاء أبرزها (فضيل في طاعة الله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين