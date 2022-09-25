والي الخرطوم يوجه بإكمال محطة مياه الصالحة بعد توقف لـ3 أعوام





قال والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، إن إنشاء محطة مياه صالحة تأتي في مقدمة أولويات حكومته باعتبارها من أكبر المشاريع لإنتاج المياه من النيل، وتساهم بصورة مباشرة في سد نقص المياه لعديد من الأحياء السكنية بمحلية أمدرمان كما توفر المياه لقرى الريف الجنوبي.

ووقف الوالي على المشكلات التي تواجه الشركة المنفذة؛ مما أدي لتوقف العمل في إنشاء المحطة لأكثر من 3 سنوات.

ووجه الوالي بالإسراع لحل معوقات العمل كافة، التي تواجه الشركة في تنفيذ المحطة حتى تباشر عملها فوراً في تنفيذ الأعمال الإنشائية والخطوط الناقلة.

صحيفة السوداني