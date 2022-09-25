اتجاه لمراجعة قانون استخراج رخصة مكاتب الاستخدام ووكالات السفر





كشف نائب رئيس غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية وممثل شعبة السفر والسياحة بالاتحاد بدر الدين عبد المعروف، عن مطالبات بمراجعة قانون استخراج رخصة مكاتب وكالات السفر والسياحة وإعادة النظر في التصديق للوكالات والمكاتب الجديدة. وأشار بدر الدين إلى وجود أكثر من “2000” وكالة (11) فقط منها داخل الاتحاد، وأقر بدر الدين في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل بتعرض سودانيين بالخارج للاحتيال، بسبب ممارسات بعض الوكالات ومكاتب الاستخدام. وأشار لإغلاق (4) وكالات سفر وسياحة في الفترة الماضية بسبب مخالفات. وأضاف بأن الوكالات ثبت قيامها بعمليات نصب، لافتاً إلى استمرار الاتهامات بين وكالات السفر ومكاتب الاستخدام بسبب المخالفات والاحتيال الذي يتعرض له السودانيون. وقال إن واجب الدولة مزيد من التدقيق ومتابعة العقودات.

الخرطوم – نبيل صالح

صحيفة الحراك السياسي