بالفيديو.. أغطي شعري ليه؟.. شاهد: الفنانة “سماح أنور ” تكشف سبب عدم ارتدائها الحجاب وتثير الجدل!





كشفت الفنانة المصرية سماح أنور، عن سبب عدم ارتدائها الحجاب، قائلة:”أغطي شعرى ليه!.. الأئمة أجمعوا أن هو فرض وفسروا كلام ربنا بكده، طيب أنا ممكن أفسر كلام ربنا على أنه مش كده”.

وأشارت سماح أنور، خلال لقاء بقناة “القاهرة والناس”:”أنا بشوف محجبين كثير فى الشارع لابسين استرتش ده يبقى اسمه حجاب”.

ولفتت:”أنا لو حطيت الحجاب على دماغى بتخنق، ومش قضيتى إذا كان الحجاب فرض أو لا.. وربنا هو اللى هيحاسبنى هو خلقني بشعري”.

وتابعت: “أنا مليش دعوة بحكم الحجاب الديني، مليش علاقة بفرض ولا مش فرض، أنا بني آدمة عادية لو حطيت حاجة على شعري بتخنق، وربنا اللي هيحاسبني، وأنا مش بحب اللي يخوفني من ربنا، ربنا يتحب بس ميتخافش منه”.

صحيفة المرصد