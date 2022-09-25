بالفيديو.. إعلامي مصري يفجر مفاجأة صادمة عن التسجيل الصوتي المنسوب لـ ‎ عادل إمام





نشر برنامج ET بالعربي، تسجيلا صوتيا قال إنه للفنان الكبير عادل إمام، والذي تحدث فيه عن حالته الصحية قائلا: أنا كويس وكنت الفترة اللي فاتت في العزبة مع أولادي وأحفادي وكل أصدقائي يأتون لزيارتي.

وعن إصابته بالزهايمر وشائعات وفاته قال: الواحد بقى يقرأ نعيه وهو عايش وعلى قيد الحياة، هرد أقول إيه بس، أنا لا أرد على هذه الأمور.

من جانبه شككك الإعلامي محمد الباز في التسجيل الصوتي للفنان عادل إمام، وأشار إلى أن التسجيل قد يكون قديما لأن بطل فيلم المنسي تحدث عن قراءة نعيه في حين لم تخرج شائعات عن وفاته مؤخرا وإنما كانت عن حالته الصحية.

وتابع الباز: التسجيل الصوتي غير كاف، نحن نريد فيديو قصير حتى نتأكد أن الزعيم بخير ويطمئن الجمهور عليه، بما إنه في المزرعة فمن السهل تسجيل فيديو.

واختتم: نريد أن يتحدث بدون مونتاج أو يخرج على الهواء مباشرة. وهو تشكيك واضح من قبل محمد الباز في صوت عادل إمام.

صحيفة المرصد