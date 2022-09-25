أنغام تفجر مفاجأة مدوية.. حدث لأول مرة في حياتها (فيديو)





تصدرت النجمة المصرية أنغام اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تقارير حول برنامجها التلفزيوني المنتظر.

وأشارت التقارير إلى أن البرنامج الجديد سوف يحمل اسم “أنغام”، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويذاع على قناة dmc المصرية.

البرنامج الجديد على غرار برنامج “صولا” الذي قدمته النجمة السورية أصالة قبل سنوات، وبرنامج “شيري ستوديو” الذي قدمته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وتخوض “أنغام” من خلال هذا البرنامج تجربة التقديم التلفزيوني لأول مرة خلال مشوارها الفني.

وروجت قناة dmc المصرية للبرنامج عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، من خلال نشر مقطع تظهر فيه أنغام ولكن بشكل غير واضح، مع تعليق “قريبًا برنامج جديد على dmc.. تفتكروا مين النجم اللي بيقدمه؟”.

وكانت النجمة أنغام قد أحيت المغنية المصرية أنغام، مساء السبت، حفلا أسطوريا في مدينة جدة، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي 92.

واستقبل الجمهور السعودي أنغام استقبالا حارا فور صعودها على المسرح، وردت أنغام التحية مؤكدة حبها للشعب السعودي.

وبفستان أخضر من وحي المناسبة، اعتلت أنغام المسرح على صوت هتافات الجمهور الذي استقبلها بحرارة، فرحّبت بجمهورها السعودي وعايدته بمناسبة اليوم الوطني وقالت “كل عام وأنتم بخير مبهورة باللي شفته في احتفالات اليوم الوطني والأعلام السعودية المرفوعة من فتيات وشباب الوطن”.

وأدّت أنغام 26 أغنية لجمهورٍ لم يكف عن ترديد جميع أغنياتها، ونزولاً عند رغبة جمهور جدّة لم تتردد أنغام في إعادة جزء من أغنية “عرّفها بيا” بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ثم اختتمت الحفل بأغنية “اكتبلك تعهد”.

وعلقت أنغام خلال حفلها في جدة على الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، قائلة: “كنت امبارح موجودة في الشارع، ووجدت البهجة والفرحة في كل مكان”. وأضافت: “مشوفتش زي اليوم ده امبارح، وكانت لحظة سعيدة، مبسوطة إني عيشتها معاكم”.

العربيه نت