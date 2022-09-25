لا تخليني أفقد أعصابي.. ماذا حدث بين أصالة وأحلام على تويتر بسبب برنامج سعودي أيدول





أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن برنامج اكتشاف المواهب الجديد، الذي يحمل اسم “سعودي أيدول”. ويترأس لجنة التحكيم كل من الفنانين : أصيل أبو بكر، أصالة نصري، أحلام الشامسي، ماجد المهندس. وكتب الفنان أصيل أبو بكر عبر حسابه بموقع “تويتر”، :”لي الشرف بمشاركتي مع أخواتي الفنانين الكبار في برنامج سعودي أيدول، لأول مرة يخص الفن السعودي لإكتشاف ما يحمله هذا الوطن من مواهب سعودية مميزة مع خالص الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ومجموعة mbc لاختياري لهذا البرنامج”.

ورد الفنانة أصالة نصري، :”الشرف لنا يا ابن أستاذنا وغالينا ووالدنا الحبيب أبو بكر سالم، بالتوفيق لنا جميعا وإن شاء الله يثمر بأحلى وأجمل الموهوبين ويستمعوا أهلنا وأحببنا به ومعه سعوديتنا الغالية الحبيبة أم الأوطان ما بيطلع منها إلا الأحلى”. ومن جانبه رد المستشار تركي آل الشيخ على تغريدة الفنانة أصالة :”عليكي بأحلام وماجد بيكون معك تحت تأثير فائق، أحلام ضروري تظبط أصيل”. لترد المطربة الإماراتية أحلام، :” مساءك ورد يا بوناصر الغالي بالنسبه لي لا تخاف علي فأنا خريجة مدرسه آيدول وذا فويس فأهلا بضيوفي أصاله وماجد وأصيل وفي أرضي السعودية وياسلااااااام بحطهم في عيوني وخصوصاً اصااااااااله بتكون في بؤبؤ العين وغلاوتك هههههه”.

كما ردت أحلام على تغريدة أصالة، :”هههههههههه من هاللحظة خرررررررربت ههههه أصالة استعدي للحرب العالمية الثالثة وأخيرا أتمنالك في السماء لقيتك في الأرض من زمان، أدعي ربي وجت الفرصة لين عندي، نحمد الله جات على ما تمنى”. ومن جانبها ردت أصالة :”حلومة لا تخليني أفقد أعصابي وأنا عصبية مومن أولها “وحطيت لك كل الشدات لألفت نظرك، بدنا نستمتع بصحبتنا اللي رجعت من كم يوم وقلنا عقلنا وكبرنا شوي”. وفي سبتمبر 2029، نشب خلاف بين كل من الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة، بعدما قامت الأولى بحظر أصالة من متابعتها، وقالت في أحد البرامج إنها لا تحب المنافقين، وأكدت أن حجم أصالة لديها هو “البلوك”.

مزمز