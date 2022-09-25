طرح رؤيةالحرية والتغيير التوافق الوطني لمبعوث الاتحادالأوروبي للقرن الافريقي





التقى مبعوث الاتحاد الأوربي للقرن الافريقي وسفير الاتحاد الأوربي الجديد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم قيادات الحرية و التغيير مجموعة التوافق الوطني .

وقال القائد مني اركو مناوي عضو مجموعة التوافق الوطني وحاكم إقليم دارفور في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان اللقاء تناول الراهن السياسي بالبلاد بجانب كيفية الوصول إلى حكومة مدنية متوافق عليها من كل الاطراف السودانية.

وأشار مناوي الى انه تم طرح رؤية التوافق الوطني للاتحاد الأوربي و مبعوثها الذي لم يتغير منذ تأسيس مجموعة التوافق الوطني من اطراف الشعب السوداني والذى يدعو لتوحيد كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية و صولا الى ميثاق سياسي ووثيقة للاعلان الدستوري وحكومة متوافق عليها من كل أطراف الشعب السوداني .

ولفت مناوي الى ان المبادرات المطروحة بذل فيها الشعب السودان جهود كبيرة يجب الا تهمل وضرورة الاخذ بها باعتبارها رؤية اغلب اهل السودان عدا الحرية و التغيير المجلس المركزي .

وأشار الى انه تم تقديم دعوة للحرية و التغيير المجلس المركزي للانضمام للمبادارات وطرح مبادرتها من أجل السودان والعودة الى الصواب .

وكالة سونا