إغلاق معسكر للاجئين بالقضارف بعد ظهور حالات لـ”جدري القرود”





كشف معتمد محلية المفازة بولاية القضارف عثمان عبد الله، عن إغلاق معسكر الطنيدبة للاجئين الإثيوبيين، بعد ظهور حالات إصابة بجدري القرود.

وأكد عبد الله بحسب (سودان تربيون)، ظهور ثلاثة حالات بالمرض وهو ما أكدته وزارة الصحة بالولاية.

ويضم المعسكر الواقع غربي القضارف حوالي (25) ألف لاجئ حسب إحصائية معتمدية اللاجئين، ويقع في مساحة (2) كلم مربع، فيما يبعد عن مدينة المفازة حاضرة المحلية حوالي (20) كلم.

وقال المعتمد إنه وبمجرد ظهور الحالات اتخذ قراراً بإغلاق وعزل المعسكر عن بقية مناطق المحلية خاصة منطقة الطنيدبة المتاخمة بمسافة (5) كلم، ونوّه الى أن السلطات الصحية شرعت في تدابير صحية تمثلت في إصحاح بيئة، ومراقبة الدخول إلى المعسكر، فضلاً عن حملات لتوعية المواطنين بمخاطر الإصابة بالمرض والوقاية منه، وأشار لإرسال تقرير صحي عن الوضع في المعسكر لوزارة الصحة بولاية القضارف.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية القضارف، تسجيل ثلاث حالات إصابة بجدري القرود في الطنيدبة، كما أعلنت عن تلقيها بلاغات عن ظهور (60) حالة اشتباه من منظمة “الاايت” بالمعسكر إضافة لحالتي اشتباه بمعسكر أم راكوبة غربي القضارف الذي يضم (21) ألف لاجئ حسب إحصائية رسمية.

وأعلن أنور بانقا مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة في تصريحات صحفية عن اجتماع طارئ مع المنظمات العاملة في غوث اللاجئين والجهات ذات الصلة لمناقشة الاستعدادات لمجابهة المرض.

وتحتضن ولاية القضارف أربعة معسكرات رئيسية للاجئين تترامى في اتجاهات الولاية المختلفة، وتحتضن قرابة المائة ألف لاجئ من الإثيوبيين والارتريين والصوماليين وجنسيات أخرى.

صحيفة الصيحة