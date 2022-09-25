إضراب شامل للعاملين بالزراعة





دخل العاملون في وزارة الزراعة والغابات الاتحادية اليوم، في إضراب شامل عن العمل بنسبة (99%) لحين تحقيق جميع مطالبهم المرفوعة للجهات المختصة.

وقالت ممثل البساتين في الإضراب صفاء عبد العليم فضل السيد بحسب (سلا نيوز) إن خيار لجوء العاملين للإضراب الشامل، تم بعد تماطل مجلس الوزراء، ووزارة المالية والمجلس الاعلى للأجور في تلبية المطالب المرفوعة في مذكرة قبل شهر يونيو الماضي.

وأشارت صفاء إلى أن المذكرة المطلبية تحوي ترفيع الوزارة لوزارة سيادية، وتخصيص نسبة (40%) من الإيرادات لوزارة الزراعة، وتعديل الهيكل الراتبي والبدلات العامة والعلاوات الخاصة وزيادة الخدمات الاجتماعية والعلاوات الاجتماعية وهيكلة الوزارة.

صحيفة الصيحة