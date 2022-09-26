النقل البري توقع عقد مشروع ضبط المركبات الاجنبية داخل البلاد





وقعت وحدة النقل البري بوزارة النقل ، عقد مشروع ضبط المركبات الاجنبية داخل الأراضي السودانية والخاص بتوفير منظومة الكترونية لمتابعة حركة ونشاط المركبات الاجنبية التي تدخل البلاد عبر المعابر البرية.

وأكد الاستاذ هشام على ابو زيد وزير النقل المكلف ان الخطوة تأتي في إطار سعي الوزاره لتحسين المعابر البرية وقد تزامن ذلك مع دخول مشروع نظام المداورة حيز التنفيذ والذي تم بالتنسيق مع الغرفة القومية للبصات السفرية وإدارة المرور السريع.

وأوضح الاستاذ موسي محمود مدير وحدة النقل البري ان التوقيع تم مع شركة حنين للحواسيب وتأتي أهمية المشروع كونه يحدد تاريخ دخول المركبات ومساراتها ومكان تواجدها داخل البلاد إذ يتم رصدها عبر النظام ويعتبر المشروع اضافة لمشروعات النقل البري..

سونا