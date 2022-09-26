صحة الخرطوم: حملات تطعيم بميادين احتفالات المولد النبوي





أكدت مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة ألصحة ولاية الخرطوم عواطف يوسف، على ضرورة التدخلات اللازمة لحل مشاكل المياه والاشتراطات الخاصة بالآبار.

وكشفت عن ترتيبات لبدء حملات الرش الرزازى بالولاية خلال الأيام القادمة مشيرة الى انخفاض حالات الملاريا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

واستعرض تقرير إدارة صحة البيئة مجهودات الإدارة عبر فرق الإشراف والمتابعة بالأسواق حيث دعت عزيزة إدريس إلى معالجة التحديات التي تواجه العمل وذلك بإيجاد آلية يتم عبرها توفير العدد الكافي من فرق مكافحة الذباب وإيجاد فرص للشراكات.

كما كشف مدير إدارة التحصين السر يوسف عن خطة لتنفيذ حملة التحصين بميادين احتفالات المولد النبوى الشريف بالمحليات.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي