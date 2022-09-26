شاهد بالفيديو.. منتجع سياحي بالخرطوم يصدر بيان يعلن فيه إيقاف تصوير برنامج (ست الكورة) ويمنع المودل آية أفرو من دخول المنتجع نهائياً





أثارت المودل والراقصة السودانية آية أفرو ضجة لا مثيل لها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتبادل السلام بالأحضان مع الممثل الشهير عبد الله عبد السلام الشهير باسم فضيل.

ولم تكتفي المودل المثيرة للجدل بالمقطع الذي انتشر على السوشيال ميديا بطريقة غير متوقعة, حيث زادت على ذلك بظهورها في لايف هاجمت فيه بعض الجهات.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين وفي أول ردة فعل قامت إدارة منتجع عبود البطحاني أحد المنتجعات السياحية المعروفة بالعاصمة السودانية الخرطوم بإصدار بيان هام عبر مدير الإداري محمد عبده.

ونفى المدير الإداري للمنتجع خلال بيانه حديث آية أفرو التي أكدت أن مدير المنتجع قد أقام لها دعوة بمناسبة تعرضها للإصابة أثناء التصوير.

كما أعلن محمد عبده وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين عن إيقاف تصوير برنامج “ست الكورة” الذي تقوم بتصويره أفرو داخل المنتجع.

وأعقبه بقرار حاسم حينما أعلن وعلى لسان إدارة المنتجع عن منع الراقصة والمودل آية أفرو من دخول المنتجع نهائياً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين