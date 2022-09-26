شاهد بالفيديو.. سوداني يدعو على “نشال” قام بسرقة هاتفه بالأمراض الصعبة والمزمنة في قصيدة شعرية انتزع بها ضحكات الجمهور





حكى رجل سوداني قصة سرقة هاتفه الجديد الذي قام بشرائه وتمت سرقته قبل أن يفتحه ويستعمله والسبب في ذلك سرعة “النشال” ومباغتته له.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد اتضح أن الرجل الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالضحكات أنه شاعر مجيد, حيث نظم قصيدة حلمنتيشية في “النشال”.

الشاعر دعى على السارق بأبيات شعرية مضحكة تمنى له فيها الإصابة بالأمراض الصعبة والمزمنة وعدم الزواج وعدم الحصول على الذرية الصالحة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين علق بالضحكات وكانت التعليق الأكثر تكراراً (الحرامي يستاهل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين