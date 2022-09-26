الصحة بالخرطوم تطالب بتدخل عاجل لمعالجة المياه واشتراطات الآبار





أكدت مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة ألصحة ولاية الخرطوم، عواطف يوسف، ضرورة التدخلات اللازمة لحل مشاكل المياه والاشتراطات الخاصة بالآبار.

وكشفت عن ترتيبات لبدء حملات الرش الرذاذي بالولاية خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى انخفاض حالات الملاريا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

واستعرض تقرير إدارة صحة البيئة جهود الإدارة عبر فرق الإشراف والمتابعة بالأسواق، حيث دعت عزيزة إدريس إلى معالجة التحديات التى تواجه العمل؛ وذلك بإيجاد آلية يتم عبرها توفير العدد الكافي من فرق مكافحة الذباب وإيجاد فرص للشراكات.

كما كشف مدير إدارة التحصين، السر يوسف، عن خطة لتنفيذ حملة التحصين بميادين احتفالات المولد النبوي الشريف بالمحليات.

صحيفة السوداني