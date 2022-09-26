إجازة نسبة القبول للجامعات بزيادة (50%) للطلاب الوافدين





أجازت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسبة القبول الجامعي للعام (2022- 2023م).

وذلك في اجتماع للجنة القبول برئاسة وزير التعليم العالي، البروفيسور محمد حسن دهب، وحضور وزير التعليم العام، محمود الحوري، ومديري الجامعات الحكومية والخاصة.

وأمن الاجتماع على زيادة نسبة الطلاب الوافدين من (25% ـــ 50%) على أن تكون إجراءات قبولهم هذا العام من الدور الأول مباشرة.

كما أكد الاجتماع على أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات مباشرة، ولن تكون هنالك إجراءات تقديم موازية لذلك من الجامعات والكليات.

صحيفة السوداني