إضرابٌ شاملٌ للعاملين بمعتمدية اللاجئين





دخل العاملون بمعتمدية اللاجئين – وزارة الداخلية، في إضراب شامل، بدأ

بالخرطوم وغرب كردفان وكوستي وجنوب كردفان مكتب كادقلي وأبو جبيهة، وقال إنّ الإضراب سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسيشمل كل مكاتب المعتمدية بجميع أنحاء السودان.

وطالب العاملون بمعتمدية اللاجئين، بزيادة دعم المشروعات – المرتبات – بصورة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتحسين بيئة العمل، وتضمين بدل العدوى لجميع العاملين في المعتمدية بالتساوي، وفرض هيبة الدولة داخل المعسكرات وضبط المنظمات العاملة في مجال اللاجئين بالسودان.

وأضاف العاملون: “يجب ضبط الهجرات العكسية من المعسكرات إلى المدن، وحصر عمل الحماية وتسجيل اللاجئين على معتمدية اللاجئين فقط، ومراجعة خصم الضمان الاجتماعي وفق قانون العمل 1997، وتحسين بيئة السكن للعاملين داخل المعسكرات، ومناقشة الميزانيات قبل وقت كافٍ من دخول السنة الجديدة”.

وشدد العاملون بالمفوضية على ضرورة التساوي العادل في توزيع الخدمات للاجئين، ورفع ميزانيات الخدمات المقدمة لكافة اللاجئين داخل الأراضي السودانية. ونادوا بضمان تقديم الخدمات للاجئين وفقاً لبطاقة اللاجئين التي تتضمن الرقم الأجنبي، وعدم تخفيض أي موظف يتبع لمشاريع المعتمدية إلاّ في حالة انتهاء المشروع وتكوين لجنة لذلك وتوضيح الأسباب وفق قانون العمل 1997.

وتضمنت حزمة المطالب، توقيع عقود للموظفين – المشروعات – حتى تحفظ حقهم القانوني، ومراجعة الاتفاقيات مع المفوضية السامية، وإيقاف المنظمات العاملة في مجال الحماية وعدم التجديد لها، إعادة حصة اللاجئين من الغذاء كاملة غير منقوصة، تقديم الخدمات للمجتمعات المُستضيفة للاجئين وترقية خدمات التأمين الصحي لموظفي المشروعات.

صحيفة السوداني