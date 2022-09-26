تامر حسني يحاول الحفاظ على صدارة اليوتيوب بـ حياتنا من فيلم بحبك





يواصل الفنان تامر حسني، الحفاظ على صدارة “اليوتيوب”، وذلك بكليب “حياتنا”، الذى طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والذي تفاعل معه الجمهور في الساعات الماضية.

في هذا السياق، حققت الأغنية مايقرب من مليون ونصف مشاهدة، حيث تصدر التريند الخامس على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب

وكان الفنان تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًّا ضخمًا في الإسكندرية بأحد الفنادق الكبرى المطلة على البحر وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، وحمل الحفل شعار “كامل العدد”.

وقدَّم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها: “خليك فولاذي، عشأنجي، عمري ابتدا، حبيتها يا ناس، حياتنا” وغيرها من الأغاني.

ويعد هذا الحفل هو الأضخم خلال الموسم، ونظَّمه أدهم بكري الذي عبَّر عن سعادته الكبيرة بخروج الحفل بالشكل المشرِّف الذي ظهَر به، مؤكدًا أنه بدأ في التحضير له منذ ما يقرب من أسبوع لحرصه على التركيز في كل التفاصيل، وصمم المسرح أحمد حمامصي واستغرق تحضيره ٦ أيام.

وظهر بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، ووجَّه نجم الجيل لهما الشكر في نهاية الحفل.

يذكر أن تامر طرح منذ يومين أغنية “حياتنا” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومنصات أخرى، وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة على جميع المنصات.

وطرح تامر مؤخرًا فيلم “بحبك” بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات مرتفعة في مصر والدول العربية، كما يتم عرضه أيضا في بلدان مختلفة بأوروبا.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين، ويتخلل الأحداث عددا من المشاهد الرومانسية والكوميدية.

بوابة فيتو