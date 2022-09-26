تصريحات جديدة لـ(حميدتي) بشأن الحكومة المدنية وانسحاب العسكريين





استقبل نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر، بحضور مدير الإدارة السياسية بالقصر الجمهوري السفير حسن العربي، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السفير خالد موسى.

وبحث اللقاء العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي والجهود الوطنية للتوافق السياسي، إضافة إلى التطورات في منطقة القرن الأفريقي.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة للمبعوثة الأوروبية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي، لأجل تحقيق الاستقرار في السودان ومنطقة القرن الأفريقي.

وأكد حميدتي على موقف المكون العسكري والتزامه بالانسحاب من العمل السياسي، وضرورة تكوين حكومة مدنية بالكامل، داعياََ جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات وطنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

من جانب آخر أكد حميدتي على أهمية أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم اللازم لعملية السلام خاصة فيما يلي بند الترتيبات الأمنية، وعدم ربط العون الإنساني والتنموي، بالتطورات السياسية في البلاد.

من جانبها أكدت آنيت ويبر، على أن جهود الاتحاد الأوروبي تعمل على تشجيع القوى السياسية والمدنية للتوصل لاتفاق بشأن استكمال الفترة الانتقالية، وأشادت بإعلان المكون العسكري الانسحاب من العمل السياسي، وإفساح المجال لتكوين حكومة مدنية.

من جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس السيادة على أن الأزمة في إثيوبيا داخلية وأن حلها ينبغي أن يكون عن طريق التفاوض السلمي، داعياََ إلى ضرورة عدم تدخل الأطراف الإقليمية والدولية في الأزمة.

صحيفة الصيحة