مجلس السيادة: المؤسسة العسكرية ليست ضدّ أو مع أيّ من المبادرات المطروحة





المبعوثان البريطانيان، أكّد دعمهما لأيّ تطوّرات تؤدّي إلى حلول ترضي الشعب السوداني.

أمنّ مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على خروج المؤسسة العسكرية من الحوار السياسية، مؤكّدًا أنّ المؤسسة العسكرية ليست ضدّ أو مع أيّ من المبادرات المطروحة.

والأثنين، التقى عضوا مجلس السيادة الإنتقالي شمس الدين كباشي وياسر العطا بالقصر الجمهورى، المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر والمبعوث البريطاني للقرن الأفريقي والبحر الأحمر سارة مونتجومري.

وتناول اللقاءان التطوّرات السياسية بالبلاد، وأطّلع المبعوثان على الجهود المبذولة لتحقيق التوافق السياسي بين القوى السياسية.

وأشار إلى دعوتهما للقوى السياسية للوصول إلى اتّفاقٍ بأسرع ما يمكن.

وأكد عضوا مجلس السيادة، دعم الحكومة لجهود الآلية الثلاثية والرباعية في إطار تيسير سبل الوصول إلى توافق سياسي.

باج نيوز