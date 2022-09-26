السودان.. توزيع أغنام لمتضرِّرين من السيول والفيضانات





نفّذت جمعية الهلال الأحمر السوداني- فرع ولاية سنار بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشروع توزيع الأغنام للنساء المتضرّرات بالسيول والفيضانات، حيث تم توزيع (40) رأساً لـ(8) من النساء المتأثرات بواقع (5) رأس لكلٍ من المستهدفات، وذلك بحضور مشرف طوارئ الخريف بالمحلية ومشرف جمعية الهلال الأحمر السوداني- فرع ولاية سنار وعدد من متطوّعي الجمعية بالدندر.

وثمن مشرف طوارئ الخريف بمحلية الدندر جمال الدين الأمير، جهود الهلال الأحمر والصليب الأحمر وتدخّلاته الداعمة لمساندة ومساعدة المتضرّرين جراء الكوارث، وأوضح بحسب (سونا) اليوم، أن مشروع توزيع الأغنام يعد مشروعاً اقتصادياً سيسهم إلى حدٍّ كبير في تحسين المستوى الاقتصادي للنساء اللاتي تضرّرن من الفيضانات والسيول، ودعا المستفيدات لضرورة الحفاظ على المشروع وتطويره ليسهم في زيادة الإنتاجية.

فيما أكد مشرف جمعية الهلال الأحمر بالدندر آدم البر، مواصلة الجهود الداعمة من قبل جمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر من أجل تقليل حدة المعاناة عن المتضرّرين، بجانب تحسين أوضاعهم بتمليك المشاريع الإنتاجية.

صحيفة الصيحة