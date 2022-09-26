جديد شيرين عبد الوهاب.. فيلم كوميدي





فاجأ المؤلف والشاعر المصري أيمن بهجت قمر الجماهير العربية بنبأ سار يتعلَّق بالمطربة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن قمر أنه يعمل حالياً على كتابة فيلم كوميدي لها لتقديمها بشكل مختلف من خلال قصة جديدة ومميزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «أون»: «في موضوع لذيذ جداً، لايت كوميدي، هيبقى مفاجأة بجد».

وأضاف أن لدى شيرين طاقة تمثيل وكوميديا جبَّارة، مشيداً بدورها الذي تألقت به في مسلسل «طريقي»، ومؤكداً أن خطوة السينما ستكون مفاجأة كبيرة في مشوارها الفني.

البيان