أردول: من يستعدي أو يعرقل العملية السياسية من أن تصل للانتخابات يستعدانا في المقام الأول





قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير_التوافق الوطني إنالطريق الوحيد الذي سيجعلهم يصلون إلى تحقيق أهدافهم من عدالة اجتماعية كاملة غير منقوصة هي الانتخابات والتفويض الشعبي الجماهيري في عملية حرة ونزيهة ومراقبة داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف “من يستعدي أو يعرقل العملية السياسية من أن تصل للانتخابات وتنهي الوضع الانتقالي ويعمل على إطالة بقائه في السلطة دون تفويض هو يستعدانا في المقام الأول”.

وتابع “لقد تركنا النضال المسلح وبالتالي كل مايتعلق به من إجراءات وترتيبات وقررنا التوجه إلى الجماهير بطرح مشروع جديد وبالتنظيم والترتيب وصولا للتفويض”.

باج نيوز