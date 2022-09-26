بجامبسوت.. ليلي علوى تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام





نشرت الفنانة ليلي علوي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام “. وظهرت ليلي في الصور بإطلالة متميزة من تكريمها بمهرجات القاهرة الدولي للدراما، مرتدية جامبسوت بالونين الأبيض والأسود مكشوفة الصدر، ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل إلي الترابي، وانسدال خصلات شعرها الصفراء.

وشاركت ليلى علوي فى دراما رمضان الماضي بمسلسل “منوّرة بأهلها” من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي. وأحدث أعمالها السينمائية فيلم “ماما حامل”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل. فيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.



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