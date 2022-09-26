السودان..المخابرات العامة توقف شبكة تستهدف الشباب داخل المواكب





تقول المخابرات العامة إنّ العملية تأتي في إطار جهود حماية المجتمع والشباب وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي.

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان، عن ضبط شبكة إجرامية تنشيط في ترويج المخدّرات”الحبوب المخدّرة والآيس والحشيش الأفغاني”، داخل المواكب.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأوشار إلى أنّ قائد التيم الميداني للمخابرات العامة أوضح أنّ العملية التي تم تنفيذها جاء بعد توّفر معلومات وعمليات فنية معقدة بالرصد والمتابعة وتنسيق محكم مع الشرطة.

وأضاف” توصّل الفريق إلى أنّ الشبكة تقوم بتوزيع المخدرات بأنواعها المختلفة داخل المواكب باستخدام المواتر وبعض السيارات الفارهة داخل المواكب”.

وأكمل” تمّ ضبط كميات كبيرة من الآيس كريستال والحشيش الافغاني والترامادول بحوزة ٤ متهمين داخل منزل بمنطقة الديم بالخرطوم ، وتم اقتيادهم الي قسم شرطة جبرة وفتح بلاغ في مواجهتهم بالرقم ٢٧٦ (١٥) أ .

باج نيوز