بتوجيهات من”اللجنة الأمنية”.. حملة كبرى في بحري





يقول تاج الدين حبيب الله إّن الحملة استهدفت منطقتي العزبة وموقف شندي القديم التي تعتبر من أكبر البؤر الإجرامية التي تشكل مهددا لأمن المواطن.

نفذّت اللجنة الأمنية في محلية بحري، حملة لدّك أوكار الجريمة، بمشاركة القوات المسلحة والشرطة بكافة أقسامها والاستخبارات والشرطة العسكرية وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع.

واستهدفت الحملة مناطق أوكارالجريمة لإزالة الظواهر السالبة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقال رئيس شعبة استخبارات بحري، ناصر الأمين، بحسب إعلام القوات المسلّحة، الثلاثاء، إنّ الغرض من الحملة استهداف أوكار الجريمة ومحاربة المخدرات التي أضرّت بالشباب وأثرت على المجتمع كما تستهدف القضاء على ظاهرة ما يسمى بتسعة طويلة وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطن.

باج نيوز