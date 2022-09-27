تهديد بالحمولة صفر استمرار إضراب العاملين بالكهرباء





شكا مواطنون في العاصمة السودانية من زيادة كبيرة في معدل قطوعات الكهرباء، وذلك بالتزامن مع عودة العاملين في القطاع إلى الإضراب عن العمل. حيث تواصل انقطاع التيار عن أحياء بحري وشرق النيل من الساعة الثامنة أمس “الإثنين” 26 سبتمبر، ولم يعد التيار حتى كتابة الخبر

وعاود عمال الكهرباء الإضراب بعد قرار وزارة المالية بجدولة الهيكل الراتبي المقترح من قبلهم خلال مدة تقترب من العام.

في الأثناء، قال مواطنون إن التيار انقطع عن منازلهم لما يزيد عن “12” ساعة.

ورفض عمال الطوارئ الاستجابة إلى البلاغات المقدمة بشأن انقطاع الخدمة لمشكلات فنية.

ويهدد عمال الكهرباء بتخفيض الحمولة إلى صفر، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأوضحت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء أن الإضراب الشامل نجح بنسبة 100٪ في يومه الأول، وأكدت أنها لم تتواصل مع مجلس الوزراء وليست هناك أي حلول مطروحة لحل الأزمة، وأن الإضراب والتصعيد سيستمر اليوم الثلاثاء.

وتفصيلا، قالت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، إن الإضراب الشامل في اليوم الأول ناجح بنسبة 100٪ حسب موجهات اللجنة والتزام العاملين، و للإضراب رسالة واضحة بأنه لا تراجع عن الحقوق.

وتابعت اللجنة: سنواصل في إضرابنا وتصعيدنا المعلن وفق البيان رقم (14) ليوم الثلاثاء، كما سيصدر البيان رقم (15) بالموجهات الجديدة.

صحيفة اليوم التالي