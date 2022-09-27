السودان.. الكشف عن موعد عودة تطبيق”بنكك” للعمل





أعلن بنك الخرطوم، عن عودة الخدمات الإلكترونية عبر الصرافات الآلية والفروع وتطبيق بنكك بعد منتصف الليل.

وأفاد البنك بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، أطّلع عليه”باج نيوز”، أنّ الفريق التقني يعمل على معالجات ضرورية في مخدّمات البنك الإلكترونية.

وأضاف”نعمل دوماً لأجلكم، عملائنا الأعزاء، يعمل فريقنا التقني على معالجات ضرورية في مخدمات البنك الالكترونية، لذلك هنالك توقف في الخدمات الإلكترونية عبر الصرافات الآلية و الفروع و تطبيق بنكك إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل”.

وتوقفت خدمات بنكك في السودان عن العمل، على نحوٍ مفاجئ، الثلاثاء.

والأثنين، أرسل بنك الخرطوم، رسالة تحذيرية لعملائه دعا فيها إلى عدم التعامل مع الرسائل”مجهولة المصدر” التي ترد عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

باج نيوز